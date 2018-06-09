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Источники в Пентагоне утверждают, что нанятые китайским правительством хакеры взломали компьютеры подрядчика американских ВМС и украли оттуда множество секретных данных о подводных вооружениях США.

В числе похищенных данных — сведения о секретных планах разработки к 2020 году сверхзвуковых противолодочных ракет для подлодок и "614 гб информации о проекте Sea Dragon", пишет The Washington Post.

Кроме того, утверждают источники, хакеры похитили информацию о криптографических системах для радиосвязи с подводными лодками и средствах радиоэлектронной борьбы для субмарин.

По словам источников, хакерские атаки были проведены в январе-феврале.

Подрядчик военно-морских сил, компьютеры которого были вскрыты, нанят Научно-исследовательским центром подводных боевых действий ВМС США (Ньюпорт), который занимается исследованиями и разработками для подводного флота.

Расследованием атак занимаются ВМФ и ФБР. Название компании-подрядчика не раскрывается.

Фото из Flickr/Christian Romberg