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Микроавтобус с детьми, который вез их из Тбилиси на экскурсию, упал в овраг на Гомборском перевале в районе Кахети. Как сообщает Sputnik, погиб ребенок и три женщины.

Причина аварии неизвестна. Спасатели помогли всем пассажирам выбраться из маршрутки. Есть пострадавшие.

Возбуждено уголовное дело по статье нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек. Ответственность предусматривает лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Фото из Flickr/mariusz kluzniak