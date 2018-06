В мире |

Президент США Дональд Трамп раньше времени покинул саммит "большой семерки" в канадском городе Ла-Мальбе, чтобы отправиться в Сингапур, где 12 июня состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американские телеканалы вели трансляцию отбытия делегации в прямом эфире, передает ТАСС.

.@G7 Press Briefing in Charlevoix, Canada, prior to departing for Singapore! https://t.co/75y1SXuwuU