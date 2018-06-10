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Президент США Дональд Трамп раньше времени покинул саммит "большой семерки" в канадском городе Ла-Мальбе, чтобы отправиться в Сингапур, где 12 июня состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американские телеканалы вели трансляцию отбытия делегации в прямом эфире, передает ТАСС.

.@G7 Press Briefing in Charlevoix, Canada, prior to departing for Singapore! https://t.co/75y1SXuwuU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

Перед вылетом Трамп вновь заявил, что уже с первых минут разговора с Ким Чен Ыном поймет, приведет ли встреча к желаемому итогу — денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент США сообщал, что пока не знает, будут ли на встрече подписаны какие-либо документы. По словам Трампа, если Ким Чен Ын проявит добрую волю и удовлетворит ожидания США, то получит приглашение в Белый дом