Трамп вылетел на встречу с Ким Чен Ыном на два дня раньше (2)

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В мире | 10 июня 2018 года, 09:33

Президент США Дональд Трамп раньше времени покинул саммит "большой семерки" в канадском городе Ла-Мальбе, чтобы отправиться в Сингапур, где 12 июня состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американские телеканалы вели трансляцию отбытия делегации в прямом эфире, передает ТАСС.

Перед вылетом Трамп вновь заявил, что уже с первых минут разговора с Ким Чен Ыном поймет, приведет ли встреча к желаемому итогу — денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент США сообщал, что пока не знает, будут ли на встрече подписаны какие-либо документы. По словам Трампа, если Ким Чен Ын проявит добрую волю и удовлетворит ожидания США, то получит приглашение в Белый дом

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
Ж3 часа назад
Короче,будет ставить в позу толстячка!А как трамп,так смело рванул раньше времени?Я понял,что-бы китайские хаккеры не застали его,в расплох.
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Patriot2 часа назад
Daudz svarìgàk tomèr bùtu vienoties ar saviem sabiedrotajiem.
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