Турция отгородилась от Сирии 764-километровой стеной (2)
В мире | 10 июня 2018 года, 13:42
Турецкие власти завершили строительство стены на границе с Сирией — участка заграждения протяженностью 764 километра.
Строительные работы вели компания TOKI и власти граничащих с Сирией турецких провинций, передает "Интерфакс".
Реализация проекта началась три года назад. Целью строительства стены было укрепление безопасности в регионе и предотвращение незаконной миграции из Сирии.
Общая протяженность стены должна в итоге составить 826 километров — она закроет большую часть границы между двумя странами, длина которой составляет 911 километров.
Параллельно Турция строит стену на границе с Ираном, она протянется на 144 километра.
Источник: ПОЛИТ.РУ
По Востоку,институты работают уж сотни лет.
А тут , какая то хрень лобатая вылезла...