В мире |

Турецкие власти завершили строительство стены на границе с Сирией — участка заграждения протяженностью 764 километра.

Строительные работы вели компания TOKI и власти граничащих с Сирией турецких провинций, передает "Интерфакс".

Реализация проекта началась три года назад. Целью строительства стены было укрепление безопасности в регионе и предотвращение незаконной миграции из Сирии.

Общая протяженность стены должна в итоге составить 826 километров — она закроет большую часть границы между двумя странами, длина которой составляет 911 километров.

Параллельно Турция строит стену на границе с Ираном, она протянется на 144 километра.