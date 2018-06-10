Турция отгородилась от Сирии 764-километровой стеной (2)

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В мире | 10 июня 2018 года, 13:42

Турецкие власти завершили строительство стены на границе с Сирией — участка заграждения протяженностью 764 километра.

Строительные работы вели компания TOKI и власти граничащих с Сирией турецких провинций, передает "Интерфакс".

Реализация проекта началась три года назад. Целью строительства стены было укрепление безопасности в регионе и предотвращение незаконной миграции из Сирии.

Общая протяженность стены должна в итоге составить 826 километров — она закроет большую часть границы между двумя странами, длина которой составляет 911 километров.

Параллельно Турция строит стену на границе с Ираном, она протянется на 144 километра.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 2
...1 час назад
Ломатель? гарумзиме сперва научись правильно использовать. Потом,на хутор навоз таскать.
По Востоку,институты работают уж сотни лет.
А тут , какая то хрень лобатая вылезла...
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Patriot2 часа назад
Mums ar tàdu sienu vajadzètu norobeźoties no Krievijas.
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