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В Сингапур в воскресенье, 10 июня, прибывает самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, будут находиться продукты питания для лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет сингапурская газета The Straits Times.

В аэропорту "Чанги" самолет из КНДР будут ожидать грузовики с охладительными установками для перевозки скоропортящихся продуктов, отмечается в статье, которую цитирует "Интерфакс".

Как ожидается, на самолете из КНДР в Сингапур также будут доставлены несколько автомобилей класса люкс, вероятно, Mercedes Benz, которые войдут в кортеж лидера КНДР. Сам Ким Чен Ын, пишет газета, скорее всего, будет передвигаться на BMW 7-й серии, который уже находится в Сингапуре.

Ким Чен Ын, по данным СМИ, также прибудет в Сингапур 10 июня. До его прибытия туда приедет северокорейская делегация из более 100 человек.

СМИ полагают, что Ким Чен Ын прилетит в Сингапур на дальнемагистральном самолете Ил-62. На таком самолете он летал в мае в Китай. The Straits Times отмечает, что самолет достаточно старый, и, вероятно, ему придется приземляться в Пекине на дозаправку.

По информации газеты, северокорейский лидер также может прибыть в Сингапур на самолете Air China.

По предварительным данным, Ким Чен Ын остановится в гостинице St. Regis, расположенной около главной торговой улицы Орчард, а также поблизости от отеля Shangri-La. Там, как ожидается, будет проживать президент США Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня.