Уроженец Украины Гоша Куценко попал в список "врагов Украины" (2)
В мире | 10 июня 2018 года, 10:43
Уроженец Запорожской области Украины, актер Гоша Кушенко попал в базу данных сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины». Об этом сообщает издание Страна.ua.
Российского артиста обвинили в «организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан». Помимо этого, ему вменяют «участие в пропагандистских мероприятиях России и участие в попытках легализации аннексии Крыма».
«Миротворец» известен скандальными публикациями. На его страницах публикуются списки российских журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и посещающих Крым известных граждан.
Источник: Lenta.ru
Путин есть в списке? Пусть сообщат храбрецы, нам ведь интересно. Начните с главных а потом цапайте этих.
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Не понимаю, зачем им сообщать об этом. Пусть лысый гопник приедет в Украину на гастроли и впаять ему десятку.
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