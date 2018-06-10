В мире |

Уроженец Запорожской области Украины, актер Гоша Кушенко попал в базу данных сайта «Миротворец», специализирующегося на составлении реестра «врагов Украины». Об этом сообщает издание Страна.ua.

Российского артиста обвинили в «организации нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым группы иностранных граждан». Помимо этого, ему вменяют «участие в пропагандистских мероприятиях России и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

«Миротворец» известен скандальными публикациями. На его страницах публикуются списки российских журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и посещающих Крым известных граждан.