Западные СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок с саммита G7, которое, с точки зрения многих, идеально иллюстрирует отношения между странами-участниками.

Речь идет о фото, на котором федеральный канцлер ФРГ строго смотрит на сидящего у стола президента США. Рядом с Меркель стоят европейские лидеры, рядом с Трампом — его советник Джон Болтон. Между ними, скрестив руки, стоит японский премьер Синдзо Абэ.

Снимок опубликован в Instagram Меркель с подписью: "спонтанная встреча между двумя рабочими сессиями".

"Если бы фото стоило тысячи слов, Ангеле Меркель бы было что сказать", — пишет USA Today по поводу этого снимка.

С точки зрения журналиста Time, это фото прекрасно иллюстрирует отношение Дональда Трампа к саммиту G7. Американский президент встречается взглядом с американскими союзниками, которые на второй день саммита недовольны его присутствием и его действиями.

"Легко представить президента на этом снимке слабым и занявшим оборонительную позицию. Его руки скрещены, он сидит, когда все остальные стоят", — отмечают в Time.

Представители администрации президента по другом смотрят на это фото. Джон Болтон опубликовал это фото на своей странице в Twitter, добавив комментарий: "Еще один саммит G7, на котором другие страны ждут, что Америка станет их банком. Президент четко выразил свою позицию сегодня. С него хватит".

"Президент выглядит как нетерпеливый ребенок, которого ругает учитель, уставший от его выходок. А вы просто выглядите смущенным", — написал в комментариях к посту Болтона пользователь Wil This Never End.

Многие в Twitter репостили этот снимок со своими комментариями по поводу его героев. Не обошлось без мемов.

