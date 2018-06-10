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Президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад несет прямую ответственность за продолжение войны в Сирии, пишет The Mail on Sunday.

"Я всегда говорил, что мы можем урегулировать этот конфликт менее чем за год. Что его осложнило, так это внешнее вмешательство. Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада", — сказал Асад.

Также лидер Сирии добавил, что его страна ведет борьбу с террористами, которых поддерживают США, Великобритания и Франция.

В то же время Асад отметил, что Россия и Иран придерживаются другого подхода к данному конфликту и не навязывают свою политику Сирии.

Источник: life.ru