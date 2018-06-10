В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились сотни цыплят (2)

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В мире | 10 июня 2018 года, 17:17

Сотни цыплят вылупились из яиц, которые были выброшены птицефабрикой на мусорную свалку в грузинском городе Марнеули (восточная часть страны), видео инцидента распространяют местные жители в социальной сети Facebook.

Мэр Марнеули Тимур Абазов назвал необычным этот случай и отметил, что цыплята добрались со свалки до центра города, некоторые местные жители взяли птиц себе.

"Насколько мне известно, на птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными, и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", — рассказал мэр, его слова приводят грузинские СМИ.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Наталия30 минут назад
Какой ужас! Нет слов.
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Nitj8 минут назад
:) Čto vilupilisj...
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