В Грузии из выброшенных на свалку яиц вылупились сотни цыплят (2)
В мире | 10 июня 2018 года, 17:17
Сотни цыплят вылупились из яиц, которые были выброшены птицефабрикой на мусорную свалку в грузинском городе Марнеули (восточная часть страны), видео инцидента распространяют местные жители в социальной сети Facebook.
Мэр Марнеули Тимур Абазов назвал необычным этот случай и отметил, что цыплята добрались со свалки до центра города, некоторые местные жители взяли птиц себе.
"Насколько мне известно, на птицефабрике посчитали, что яйца были испорченными, и выкинули их на свалку, а там оказались такие условия, как если бы их высиживала курица, следовательно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой", — рассказал мэр, его слова приводят грузинские СМИ.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
Какой ужас! Нет слов.
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:) Čto vilupilisj...
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