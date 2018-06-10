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В литовском Каунасе упал курсирующий в Жалякальнисе фуникулер. Управлявший им 61-летний машинист находился в состоянии алкогольного опьянения.

"У него установлено 0,69 промилле", - сказал BNS представитель полиции Каунасского района Юстина Казрагите.

Внутри фуникулера было 32 ребенка, 8 из них были доставлены в лечебное учреждение.

Глава окружной полиции Дарюс Жукаускас сказал, что машинист фуникулера задержан на 48 часов. Полиция намерена расследовать данный инцидент по 140 статье части 3 Уголовного кодекса (нанесение легких телесных повреждений несовершеннолетним), либо по 138 статье (нанесение легкого вреда здоровью).

"После проверки всех обстоятельств, будет принято решение об ответственности сотрудника компании. Тяжелое несчастье, слава Богу, более болезненных последствий не было. Опасности для жизни детей нет", - сказал Жукаускас.

У детей зафиксированы ушибы рук, ног и спины.

Источник: ru.delfi.lt