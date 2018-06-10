Генконсул РФ: наши отношения с США опустились до самой низшей точки (2)

фото

В мире | 10 июня 2018 года, 18:44

Россия настроена на сохранение "мостов" и площадок для диалога с США, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, заявил в воскресенье генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"К сожалению, связи между Россией и США вопреки усилиям и надеждам русского мира в этой стране проходят сейчас очередное испытание на прочность, опустившись, пожалуй, до самой низшей точки со времен "холодной войны". Ситуация усугубляется тем, что по сути в мире идет игра без правил, когда провокации становятся нормой, а от союзников провокаторов требуется беспрекословное подчинение без каких-либо доказательств, вопреки их национальным интересам и здравому смыслу", - заявил Овсянников, выступая на отчетно-выборном форуме соотечественников в США.

Он напомнил, что в этих условиях позиция России остается неизменной: она выступает за "стабильные и предсказуемые отношения с США, основанные на уважении и невмешательстве во внутренние дела с признанием имеющихся разногласий, которые есть и будут" и надеется на сотрудничество там, где это обоюдно выгодно Москве и Вашингтону.

"С нашей стороны предпринимается максимум возможного, чтобы сохранить мосты и площадки для диалога, чтобы не ухудшить ту ситуацию, которая уже имеет место быть, используя весь арсенал возможных средств, включая такое эффективное оружие как антитеррористическая деятельность, поощрение культурно-гуманитарных и спортивных обменов, проявление инициативы и доброй воли, пока это позволяет обстановка", - отметил генконсул.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Patriot2 минуты назад
Varbùt vienreiz Kremlis sapratìs, ka jàatbrìvo Krima un Austrumukrainas okupètàs zemes, un jàatsakàs no agresorpolitikas pret kaiminu valstìm.
Ответить
Nitj6 минут назад
Do rubla? Opjatj za "otkat" Putin budjet devaļvirovatj v poļzu dollara SŠA?
1
Ответить