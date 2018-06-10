В мире |

Россия настроена на сохранение "мостов" и площадок для диалога с США, чтобы избежать дальнейшего ухудшения двусторонних отношений, заявил в воскресенье генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"К сожалению, связи между Россией и США вопреки усилиям и надеждам русского мира в этой стране проходят сейчас очередное испытание на прочность, опустившись, пожалуй, до самой низшей точки со времен "холодной войны". Ситуация усугубляется тем, что по сути в мире идет игра без правил, когда провокации становятся нормой, а от союзников провокаторов требуется беспрекословное подчинение без каких-либо доказательств, вопреки их национальным интересам и здравому смыслу", - заявил Овсянников, выступая на отчетно-выборном форуме соотечественников в США.

Он напомнил, что в этих условиях позиция России остается неизменной: она выступает за "стабильные и предсказуемые отношения с США, основанные на уважении и невмешательстве во внутренние дела с признанием имеющихся разногласий, которые есть и будут" и надеется на сотрудничество там, где это обоюдно выгодно Москве и Вашингтону.

"С нашей стороны предпринимается максимум возможного, чтобы сохранить мосты и площадки для диалога, чтобы не ухудшить ту ситуацию, которая уже имеет место быть, используя весь арсенал возможных средств, включая такое эффективное оружие как антитеррористическая деятельность, поощрение культурно-гуманитарных и спортивных обменов, проявление инициативы и доброй воли, пока это позволяет обстановка", - отметил генконсул.