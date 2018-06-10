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После завершения в Канаде саммита G7 президент США Дональд Трамп в воскресенье, 10 июня, неожиданно отозвал свою подпись под итоговым совместным заявлением. Это стало первым подобным случаем в истории формата "большой семерки".

Свое решение Трамп мотивировал позицией канадского премьер-министра Джастина Трюдо относительно новых таможенных пошлин США на сталь и алюминий.

"Джастин Трюдо в ходе саммита G7 выглядел таким мягким и скромным, а после моего отъезда сказал на пресс-конференции, что "пошлины США были довольно оскорбительными" и что ему "не сядут на голову". Очень нечестно и слабо!" – написал президент США на своей странице в Twitter.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018

В заявлении лидеров стран G7 содержался призыв к России "прекратить дестабилизирующее поведение с целью подрыва демократических систем и поддержки сирийского режима". При этом в документе также отмечается готовность принять при необходимости "дальнейшие ограничительные меры" против России.

Несмотря на решение Трампа отозвать свою подпись, Евросоюз намерен отстаивать итоговое заявление саммита G7.

"Мы придерживаемся коммюнике в том виде, в котором оно было согласовано всеми участниками", сообщил пресс-секретарь председателя Совета ЕС Дональда Туска на запрос агентства dpa.

"Германия поддерживает согласованное коммюнике", - заявил в воскресенье, 10 июня официальный представитель правительства ФРГ, после возвращения канцлера Ангелы Меркель в Берлин.

В свою очередь, в канцелярии канадского премьера отвергли обвинения Трампа.

"Премьер-министр не сказал что-то, чего он не говорил ранее, как публично, так и в личных беседах с президентом [Трампом – прим.ред.], - сообщается в заявлении. – Мы концентрируем наше внимание на том, чего достигли на саммите G7".

В ходе пресс-конференции по завершению саммита G7 Джастин Трюдо заявил, что Канада повысит таможенные тарифы для США в ответ на введение Вашингтоном новых пошлин на сталь и алюминий.

"Мы не хотели бы это делать, но совершенно точно пойдем на этот шаг, поскольку мы, канадцы, дружелюбные и мудрые, однако не позволим собой командовать", - подчеркнул Трюдо.

Тем временем в Госдуме РФ решение Трампа не подписывать итоговое заявление посчитали добрым знаком для России.

По словам члена комитета по международным делам Антона Морозова, Трамп показал желание вырабатывать взаимпоприемлемое согласие и нацелен на дальнейшие переговоры.

"Наконец-то приходит понимание, что не надо заниматься эскалацией напряженности", — отметил парламентарий.

Депутат выразил надежду, что США сменят свою тактику и поймут, что их санкции и давление неприемлемы для России. По его мнению, санкционная политика не приводит ни к каким положительным результатам ни для США, ни для их союзников.

Источники: Deutsche Welle, РИА Новости