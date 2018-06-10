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В воскресенье, 10 июня в Орловской области, на регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В результате ДТП погибли четыре человека.

По данным полиции, в автобусе находились 16 человек. Пассажирский автобус выехал на запрещающий сигнал светофора на перегон Лужки — Паньково и врезался в состав. В автобусе ехали артисты местного хора.

По данным Следственного комитета РФ, четыре человека погибли, а 12 госпитализированы. Тем временем правительство Орловской области сообщает об 11 госпитализированных, включая школьника.

"По последним данным, в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Орловском районе погибли 4 человека, 11 пассажиров пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель выжил, в данный момент он находится в больнице", - говорится в сообщении.

Медики оценивают состояние пострадавших в ДТП как тяжелое и средней степени тяжести.

"Семь человек в тяжелом состоянии, четыре человека в состоянии средней тяжести", - сообщила РИА Новости представитель областного правительства.

Тем временем по предварительным результатам работы комиссии Московской железной дороги, столкновение произошло по вине водителя пассажирского автобуса.

"По сведениям машиниста грузового поезда, пассажирский автобус стоял перед переездом перегона Паньково – Лужки-Орловские Московской железной дороги, а потом выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом. Машинист поезда, увидев на путях автобус, подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в отношении водителя будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. На данный момент, возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также в сети уже появилось видео с места ДТП. Ролик опубликовал телеканал "Звезда".

Отмечается, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе психологическая, за каждым пострадавшим закреплен куратор.

"Семьи погибших и пострадавшие получат финансовую помощь из районного бюджета и резервного фонда правительства Орловской области. Организацию похорон районная власть также берет на себя", -информируют власти.

В связи с проишествием руководство Орловской области распорядилось отказаться от увеселительных мероприятий во время праздничных выходных.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области