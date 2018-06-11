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В Перу в провинции Трухильо региона Ла-Либертад обнаружили 56 скелетов детей, убитых во время акта жертвоприношения, пишет Comercio. Древнейшее из захоронений насчитывает около 600 лет.

По словам специалистов, детей приносили в жертву языческим богам с целью предотвращения катастрофических ливней и наводнений, так как вблизи Перу активен феномен Эль-Ниньо, проявляющийся в аномальном повышении температуры, которое влияет на климат.

Предположительно, такие жертвы приносили чиму — высокоразвитая доколумбова культура, существовавшая примерно с 1250 по 1470 год на севере современного Перу.

В апреле археологи обнаружили в той же провинции еще более крупное место детского жертвоприношения — там были захоронены останки 140 детей и 200 лам.

Источник: life.ru

Фото: Twitter/RT en Español