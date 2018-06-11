В мире |

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что своим поведением после саммита G7 президент США Дональд Трамп проявляет непоследовательность. Об этом сообщает издание L'Actualite.

"Мы провели два дня, чтобы определить текст (итогового заявления) и обязательства. Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность, — сказал он.

Напомним, Трамп, оставшись недовольным словами Джастина Трюдо об американских пошлинах, заявил, что отказывается подписывать коммюнике, составленное по результатам саммита лидеров "Семерки".

Источник: life.ru