Макрон обвинил Трампа в непоследовательности (3)
В мире | 11 июня 2018 года, 09:15
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что своим поведением после саммита G7 президент США Дональд Трамп проявляет непоследовательность. Об этом сообщает издание L'Actualite.
"Мы провели два дня, чтобы определить текст (итогового заявления) и обязательства. Мы их придерживаемся, а всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность, — сказал он.
Напомним, Трамп, оставшись недовольным словами Джастина Трюдо об американских пошлинах, заявил, что отказывается подписывать коммюнике, составленное по результатам саммита лидеров "Семерки".
Источник: life.ru
Одно дело шоблой Югославию 78 дней бомбить !Ливию уничтожить !Ирак с пробиркой и обезьяной в генеральском мундире на трибуне ООН.Это всё на вашей совести .Крестоносцы 21го века...Опять миллионы жертв и "правда" западного бытия...А чё у нас в Афгане ?Да всё ЛАБС!Героин производится в 20-30 раз больше!Америкосы это контролируют !Ну грохнт с беспилотников ещё пару госпиталей,свадеб- переживут.Иракская РАККА.Американская частная контора подтвердила-многомиллионный город АМЕРЫ просто ровняли авиацией с землёй.Сотни тысяч погибших гражданских.Проститутка ООН молчит.Псевдоотравление в Сирии тиражируют.
Когда Россия,КНДР,Китай,Иран вооружаются -это единственный способ бороться с евростаднымитенденциями ,заморочками и комплексами.Видимо русская пословица- в чужой монастырь со своим уставом им никак не доходит...А вот ядерная бомбочка- сразу !
Надеюсь, это только начало.