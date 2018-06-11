СМИ рассказали о вредной привычке Трампа (4)

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В мире | 11 июня 2018 года, 11:03

Президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии.

Они рассказали, что американский лидер по привычке рвет важные документы, которые по закону должны находиться в архиве. Сотрудникам Белого дома приходится склеивать кусочки бумаги, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства.

«Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти», — рассказал один из работников администрации президента.

По их словам, никто не может уговорить Трампа отказаться от этой привычки. Бывшие сотрудники Белого дома отметили, что при бывшем президента Бараке Обаме вся документация отправлялась в целости в Национальный архив.

Источник: lenta.ru

Комментарии 4
Андрей2 часа назад
Кастрюлька нарисовалась, очередную чушь написала и довольна.....чего не в АТО ущербный?
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Том1 час назад
Что ты! Какое АТО? Там грохнуть могут. Здесь безопаснее.Сиди на диване им и пиши х... А денежки идут от кураторов. Красота! Диванный, клоповый, вонючий патриотс. Выпустит жало и спрячется, чтобы на его гавно отвечали. Чем больше комментов, тем больше денежек ему проплачиают. Здорово! По-хохляцки!
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Саня3 часа назад
Путлер, когда "пропадает" после очередного ЧП, просто по старой гэбистской привычке их съедает. Затем Еавка их переваренные склеивает, предварительно облизав.
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