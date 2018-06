В мире |

Звуковые эффекты во время выступления рэпера Эминема спровоцировали панику среди зрителей фестиваля Bonnaroo, сообщает Page Six.

В треке Kill You используется звук, имитирующий выстрелы. Услышав стрельбу, часть людей побежала к выходу, другие начали искать укрытие.

Позже некоторые зрители выразили недовольство столь реалистичными эффектами.

​"Я фанатка Эминема, но услышать со сцены сразу три выстрела очень страшно, не буду врать. Особенно в нашем мире", — написала одна из участниц фестиваля.

coming from a performing stand point, i get the effect of sound effects on stage, but there’s a certain point that cross’s the line. i’m one of eminem’s number 1 fans but to hear 3 gun shots coming straight from his set had me scared af. not gonna lie. especially in this world...