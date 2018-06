В мире |

Утром в субботу, 9 июня, 2502 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом на одном из пляжей Ирландии, пишет Independent.

Absolutely unbelievable well done everyone.

You are now in the Guinness Book of Records! No one can ever take that away from you. pic.twitter.com/BeE8GfLm1P — Aoibheann's Pink Tie (@AoibheannPinkT) 9 июня 2018 г.

Ежегодная благотворительная акция «Strip and Dip» (Разденься и искупайся) посвящена борьбе с раком. В этом году мероприятие проводилось уже в шестой раз. Она была основана Дейрдре Фезерстоун, которые поборола рак молочной железы.

В первом «голом заплыве», организованном спустя шесть месяцев после ее излечения, приняли участие 60 человек, в прошлом году - уже 200.

2,505 women set new #GuinnessWorldRecord for largest skinny dip at Magheramore beach in Co Wicklow. Smashed previous record of 786 in Perth, Australia 2015. All in aid of Aoibheann's Pink Tie cancer charity pic.twitter.com/3bEdyQzE7Z — Stephen Murphy (@SMurphyTV) 9 июня 2018 г.

«С нашим смехом, шрамами, во многих случаях только с одной грудью или вообще без груди, мы хотели бы послать сообщение о том, что есть жизнь после рака, а также повышать осведомленность о том, насколько важно, чтобы женщины проверялись. Это волшебный день для всех участниц», - рассказала Фезерстоун.

В этом году мероприятие превзошло предыдущий мировой рекорд по самому массовому «голому заплыву», который был установлен в Перте в Австралии в 2015 году 786 купающимися.

Well done to all the ladies taking part in the World's largest skinny dip in Wicklow today! To help raise funds for Aoibheann's Pink Tie children's charity! @dailyedge #canceryoucankissmyass pic.twitter.com/g47MDhSVad — Kinvara Skincare (@KinvaraSkincare) 9 июня 2018 г.

Фото: twitter.com