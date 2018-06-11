Трамп заявил о переменах в отношениях с ЕС (6)

фото

В мире | 11 июня 2018 года, 15:37

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что США защищают Европу, а страны Евросоюза ругают их за торговые правила. Он заявил в социальной сети, что «грядут перемены».

Трамп высказал недоумение тем, что преференции для других стран воспринимались как должное, в то время, пока американцы переплачивали.

«Почему я как президент Соединенных Штатов должен мириться с существовавшими десятилетиями гигантскими торговыми преференциями для других государств, тогда как наши фермеры, рабочие и налогоплательщики платят за все это несправедливую цену?» — заявил в сообщении Трамп.

Американский президент также отметил, что вклад США в защиту стран НАТО довольно велик.

«Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены», — написал президент США.

Ранее США отказались от подписания коммюнике G7 из-за критики со стороны Канады на пошлины, установленные США для импорта стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. С 1 июня введены пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из этих стран.

Фото: flickr.com/VanHuy NGUYEN

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 6
Саня2 часа назад
да и не только югославию, пол мира. Ирак Ливию Сирию Вьетнам и т.д.
2
Ответить
Саня2 часа назад
такие защитнички разхерачили югославию
2
Ответить
Патриот 1 час назад
Да хоть пусть разбомбят друг друга. Обе стороны этого заслужили!
1
Ответить