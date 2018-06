В мире |

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что США защищают Европу, а страны Евросоюза ругают их за торговые правила. Он заявил в социальной сети, что «грядут перемены».

Трамп высказал недоумение тем, что преференции для других стран воспринимались как должное, в то время, пока американцы переплачивали.

«Почему я как президент Соединенных Штатов должен мириться с существовавшими десятилетиями гигантскими торговыми преференциями для других государств, тогда как наши фермеры, рабочие и налогоплательщики платят за все это несправедливую цену?» — заявил в сообщении Трамп.

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming!

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit...