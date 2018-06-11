В мире |

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что США защищают Европу, а страны Евросоюза ругают их за торговые правила. Он заявил в социальной сети, что «грядут перемены».

Трамп высказал недоумение тем, что преференции для других стран воспринимались как должное, в то время, пока американцы переплачивали.

«Почему я как президент Соединенных Штатов должен мириться с существовавшими десятилетиями гигантскими торговыми преференциями для других государств, тогда как наши фермеры, рабочие и налогоплательщики платят за все это несправедливую цену?» — заявил в сообщении Трамп.

....Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

Американский президент также отметил, что вклад США в защиту стран НАТО довольно велик.

«Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Грядут перемены», — написал президент США.

Ранее США отказались от подписания коммюнике G7 из-за критики со стороны Канады на пошлины, установленные США для импорта стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. С 1 июня введены пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из этих стран.

Фото: flickr.com/VanHuy NGUYEN