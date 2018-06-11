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Спасательное судно с 629 мигрантами на борту застряло в Средиземном море. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался впустить его в порт.

Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", заявил, что судно с мигрантами "Аквариус" должна принять Мальта, но там с ним не согласны.

Мальтийские власти утверждают, что сотрудники немецкой благотворительной организации SOS Méditerranée подобрала мигрантов в водах Ливии, что означает, что спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

Позднее стало известно, что испанские власти объявили, что готовы принять спасательное судно с мигрантами.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, возглавивший правительство страны меньше двух недель назад, распорядился открыть для спасенных беженцев порт Валенсии.

"Это наша обязанность - избежать гуманитарной катастрофы и предложить этим людям безопасный порт", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией испанского премьера.

Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из северной Африки.

Во время последних всеобщих выборов "Лига Севера" пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов.