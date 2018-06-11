Де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире и сорвал аплодисменты (8)

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В мире | 11 июня 2018 года, 17:13

Американский актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа на вручении театральной премии Tony Awards, передает Reuters.

Актер должен был объявить победителем в одной из номинаций рок-музыканта Брюса Спрингстина. Выйдя на сцену, Де Ниро обошелся без предисловий. «Я хочу сказать одну вещь. Не пошел бы Трамп», — сказал он, нецензурно выругавшись.

После этого Де Ниро отметил, что пора прекратить говорить «долой Трампа», и вновь обматерил президента США. Присутствовавшие на церемонии встретили высказывания актера овациями.

Как отмечает агентство, трансляцию Tony Awards вел CBS, по словам представителя телеканала, ругательства актера были заглушены во время прямого эфира.

В Белом доме пока не прокомментировали заявления Де Ниро.

Источник: РБК
Комментарии 8
Ministry of Truth56 минут назад
Īsi, kodolīgi, precīzi.
Fuck Trump, Fuck Patriot, Fuck Latviešu Patriots
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Знаем42 минуты назад
Ведь, именно подобные халявщики, получающие неоправданно высокие гонорары, сразу дружно ополчились на Трампа, после того, как он намекнул, им на это.
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=51 минуту назад
Не хочеца повторяца, но это неизбежно Не завязанная на производство творческая так называемая элита и политсообщество американской страновой «элиты», которое живёт от того, что паразитирует на процессах в мире – только они по-прежнему недовольны Трампом
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