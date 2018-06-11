В мире |

Американский актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа на вручении театральной премии Tony Awards, передает Reuters.

Актер должен был объявить победителем в одной из номинаций рок-музыканта Брюса Спрингстина. Выйдя на сцену, Де Ниро обошелся без предисловий. «Я хочу сказать одну вещь. Не пошел бы Трамп», — сказал он, нецензурно выругавшись.

После этого Де Ниро отметил, что пора прекратить говорить «долой Трампа», и вновь обматерил президента США. Присутствовавшие на церемонии встретили высказывания актера овациями.

Как отмечает агентство, трансляцию Tony Awards вел CBS, по словам представителя телеканала, ругательства актера были заглушены во время прямого эфира.

В Белом доме пока не прокомментировали заявления Де Ниро.