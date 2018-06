В мире |

На американском фестивале Bonnaroo во время выступления Эминема зрители испугались записи звуков стрельбы, которые прозвучали во время трека «Kill You». Об этом сообщает Daily Mail.

@AndreaRussett @sandwahhh @macykatemusic found this on instagram, the way everyone screams and the camera drops is terrifying pic.twitter.com/mZRwdqoWB4

По данным издания, зрители, услышав выстрелы, начали кричать, искать укрытие и пробираться к выходу. Многие раскритиковали исполнителя, отметив, что после стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, в результате которой погибли почти 60 человек, это было неуместно.

i was having a good time at eminem’s set then he played a realistic gunshot noise. the whole crowd ducked and i’ve never felt more traumatized and ready to panic. completely inappropriate