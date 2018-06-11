В мире |

На американском фестивале Bonnaroo во время выступления Эминема зрители испугались записи звуков стрельбы, которые прозвучали во время трека «Kill You». Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, зрители, услышав выстрелы, начали кричать, искать укрытие и пробираться к выходу. Многие раскритиковали исполнителя, отметив, что после стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе, в результате которой погибли почти 60 человек, это было неуместно.

i was having a good time at eminem’s set then he played a realistic gunshot noise. the whole crowd ducked and i’ve never felt more traumatized and ready to panic. completely inappropriate — Al Veronica / 29 Days (@Embackforeveng3) 10 июня 2018 г.

«Я хорошо проводила время на выступлении Эминема, пока не прозвучал реалистичный выстрел. Вся толпа пригнулась, а я никогда не чувствовала себя более травмированной и готовой паниковать. Совершенно неуместно»

Некоторые слушатели отметили, что звуки стрельбы всегда были в треке «Kill You», который Эминем исполняет с 2001 года.

В октябре 2017 года на кантри-фестивале Route 91 Harvest Festival, который проходил в Лас-Вегасе рядом с казино Mandalay Bay, Стивен Пэддок открыл стрельбу по зрителям. В результате стрельбы погибли 58 человек, более 500 человек пострадали.

Источник: daily.afisha.ru