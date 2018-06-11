В Эстонии арестовали российское грузовое судно (13)
В мире | 11 июня 2018 года, 18:43
В Пальяссааре, порту Таллина, из-за долгов арестован российский грузовой паром Petersburg, передает Maritime Bulletin.
По информации портала, Petersburg арестован за долги предприятию снабжения судна, а также за задержки выплат зарплаты экипажу. Сообщается, что судно находится в порту Пальяссааре с конца апреля нынешнего года, предприятие-собственник Petersburg намеревалось начать его ремонт.
Отмечается, что эстонская сторона требует от собственника €350 тыс. за долги по снабжению парома и еще €30 тыс. в качестве выплат экипажу.
По данным издания, судно Petersburg было спущено на воду в 1987 году.
Фото: flickr.com/Jonathan Crawshaw
Источник: Газета.ru
Россия арестует ССстонию. Стоимость равнозначна.
16
Ответить
Иди лучше у норвегов наше судно потребуй
14
Ответить
Ни о какой равнозначности речи быть не может - паром дороже в разы.
14
Ответить
Показать все (13)