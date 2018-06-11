В Эстонии арестовали российское грузовое судно (13)

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В мире | 11 июня 2018 года, 18:43

В Пальяссааре, порту Таллина, из-за долгов арестован российский грузовой паром Petersburg, передает Maritime Bulletin.

По информации портала, Petersburg арестован за долги предприятию снабжения судна, а также за задержки выплат зарплаты экипажу. Сообщается, что судно находится в порту Пальяссааре с конца апреля нынешнего года, предприятие-собственник Petersburg намеревалось начать его ремонт.

Отмечается, что эстонская сторона требует от собственника €350 тыс. за долги по снабжению парома и еще €30 тыс. в качестве выплат экипажу.

По данным издания, судно Petersburg было спущено на воду в 1987 году.

Фото: flickr.com/Jonathan Crawshaw

Источник: Газета.ru
Комментарии 13
Патриот 3 часа назад
Россия арестует ССстонию. Стоимость равнозначна.
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Ju2 часа назад
Иди лучше у норвегов наше судно потребуй
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Врунгель.3 часа назад
Ни о какой равнозначности речи быть не может - паром дороже в разы.
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