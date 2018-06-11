В мире |

Саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына начнется их личной беседы, при которой будет разрешено присутствовать только официальным переводчикам глав государств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Белым домом в преддверии встречи двух лидеров в Сингапуре.

«Президент Дональд Трамп встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном завтра утром в 9.00 (4.00 по латвийскому времени). После приветствия, президент Трамп и председатель Ким примут участие во встрече один на один, только с переводчиками, в двусторонней встрече в расширенном составе и в рабочем обеде», — говорится в тексте документа.

В американской администрации также отметили, что после завершения саммита президента США примет участие в пресс-конференции, после чего на самолете вернется обратно в США.

Фото: flickr.com/Edith Mellinger