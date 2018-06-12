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В США введен в строй новый суперкомпьютер Summit, который по мощности вдвое превосходит своих конкурентов.

Производительность этой вычислительной машины достигает 200 петафлопс или 200 тысяч триллионов операций в секунду.

Китайский суперкомпьютер Sunway Taihu Light, который до этого считался самым мощным в мире, имеет вычислительную мощность в 93 петафлопс.

Summit будет работать прежде всего в сфере астрофизики, раковых исследований и системной биологии.

Суперкомпьютер расположен в Национальной лаборатории Ок-Ридж в штате Теннесси. Он разработан компанией IBM совместно с производителем графических процессоров NVIDIA.

Суперкомпьютер Summit состоит из 4608 серверов и обладает более чем 10 петабайтами оперативной памяти. Его разработка обошлась примерно в 200 млн долларов.

Директор лаборатории Ок-Ридж Томас Закариа заявил, выступая на церемонии открытия суперкомпьютера, что уже в процессе создания Summit использовался для вычислений по геномным проектам.

"Буквально в процессе сборки машины она использовалась для вычислений, - заявил он. - Представьте себя в роли водителя гоночной машины, который не прекращает движения, пока меняют шины".

Согласно списку самых мощных вычислительных машин мира, опубликованному в 2017 году, США владеют 143 суперкомпьютерами из 500, а Китай имеет в своем арсенале 202 машины.

Самым мощным из американских суперкомпьютеров ранее был Titan, занимавший в списке пятое место.

Фото: bbc.com