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В Сингапуре проходит первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР.

Саммит проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.

Трамп сказал, что надеется на успех переговоров, и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут "потрясающими". Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась.

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.

Эксперты отмечают, что и Трамп, и Ким, вопреки прогнозам, выглядели достаточно расслабленно, сидя рядом друг с другом.

Источник: bbc.com