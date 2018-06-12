Первый в истории саммит США-КНДР: Трамп встретился с Ким Чен Ыном (13)

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В мире | 12 июня 2018 года, 07:37

В Сингапуре проходит первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР.

Саммит проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием.

Трамп сказал, что надеется на успех переговоров, и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут "потрясающими". Ким Чен Ын добавил, что пришлось преодолеть немало препятствий, чтобы встреча состоялась.

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.

Эксперты отмечают, что и Трамп, и Ким, вопреки прогнозам, выглядели достаточно расслабленно, сидя рядом друг с другом.

Источник: bbc.com

Комментарии 13
Haha2 часа назад
Райвиc Дзинтарc! Русские идут? Опять? Отвлечь внимание от проблемы, которая может разрушить мафию – мафию администраторов неплатежеспособности (в которой действительно всех нет)? Ты же смелый и патриотичный, расскажи народу как настоящий мужчина, как Марис Спрудс уламывал Иманта Парадниека у своей ложи в Арене Рига – наверняка о том, что русские идут. Я это видел своими глазами, потому что сам много раз был в этой ложе. Расскажи может, как Байба Брока, с которой у меня никогда не было плохих отношений (но скорее всего не будет теперь и хороших), не только была на Антонияс 7 (где был также и я и твой коллега патриот), а также ездили на лимузине Мариса Спруда и посещали тусовки семьи Нила Ушакова. Может быть расскажешь, как Ивета Страутиня была коллегой твоего однопартийца Гайдиса Берзиньша с номером 00294 сертификата администратора неплатежеспособности до 2014 года? Это все не преступление, да, но может быть хватит уже лицемерить? Русские идут к тебе, Райви Дзинтар! Русские, между прочим, уже давно пришли! И, возможно, Райви Дзинтар, ты не заметил, что среди русских есть тысячи честных и патриотичных людей, лояльных Латвии. Возможно даже лояльнее, патриотичнее и честнее некоторых хороших националистов после полшестого вечера, когда выключены телекамеры или закрыто бюро на улице Антонияс под номером семь.
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Haha2 часа назад
Raivi Dzintar! Krievi nāk? Atkal? Jānovērš uzmanība no problēmas, kas var sagraut mafiju - maksātnespējas administratoru mafiju (kurā tiešām visi nav)? Esi taču drosmīgs un patriotisks, pastāsti sabiedrībai kā īsts vīrs, ka Imantu Parādnieku Māris Sprūds lamā pie savas ložas Arēna Rīga - droši vien par to, ka krievi nāk. Es to esmu redzējis savām acīm, jo arī pats esmu vairākkārt bijis šajā ložā. Pastāsti varbūt, ka Baiba Broka, ar kuru man nekad nav bijušas sliktas attiecības (bet droši vien nebūs arī labas tagad), ne tikai ir bijusi Antonijas 7 (kur esmu bijis arī es un Tavs kolēģis patriots), bet arī braukājusi ar Māra Sprūda limuzīniem un apmeklējusi Nila Ušakova ģimenes ballītes. Varbūt pastāsti, ka Iveta Strautiņa bija Tava partijas biedra Gaida Bērziņa kolēģe ar maksātnespējas administratora sertifikātu numur 00294 līdz 2014.gadam? Tas viss nav noziegums, jā, bet varbūt nevajag liekuļot beidzot! Krievi nākot Tev, Raivi Dzintar. Krievi, starp citu, jau sen ir atnākuši! Un, iespējams, Raivi Dzintar, neesi pamanījis, ka starp krieviem ir tūkstošiem Latvijai lojālu, godīgu un patriotisku ļaužu. Iespējams, pat lojālāki, patriotiskāki un godīgāki kā dažs labs nacionālis pēc pussešiem vakarā, kad izslēgtas tv kameras vai aizvērts Antonijas ielas septītā numura birojs.
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Dniprov Jurijs2 часа назад
Осталось двое: РФ и Иран
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