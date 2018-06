В мире |

Видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо вызвало бурные обсуждения в Сети. Пользователям интернета показалось, что в ролике у канадского лидера сползает левая бровь, из-за чего пользователи заподозрили, что Трюдо носит фальшивые брови. В частности, в Twitter появилось немало шуток на эту тему.

"Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови", — написал Рос МакКулох.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 июня 2018 г.

"СРОЧНО: канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к брови, которая по сообщениям ищет Labbat (любимое пиво Трюдо. — Прим. ред.) и может быть вооружена", — сыронизировал Ли Странахаб.

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ — Lee Stranahab (@stranahan) 11 июня 2018 г.

"Думаете, что отношения с Канадой сейчас натянуты? Подождите, когда Трамп напишет твит о фальшивых бровях Джастина Трюдо", — отметил Мак Мариани.

If you think our relationship with Canada is strained now, wait until President Trump tweets about Justin Trudeau's fake eyebrows. — Mack Mariani (@MackMariani) 10 июня 2018 г.

Однако некоторые юзеры заметили, что "отваливающаяся" бровь — это оптическая иллюзия, вызванная ее густотой.

"Хотя скандал с фальшивой бровью набирает обороты, ряд фотографий показывает, что левая бровь Джастина Трюдо гуще внизу, где находится надбровная дуга. Сверху, ближе к глабелле, волоски растут реже. Вот почему может показаться, что это отваливающаяся фальшивая бровь", — уточнил Шон Крэг.

While a fake eyebrow scandal would rule, the photographic record shows Justin Trudeau's left eyebrow grows thicker on the bottom along the supraorbital ridge. A streak of thinner hair parts upward closer to the glabella. This is why it can look like a fake eyebrow is falling off. pic.twitter.com/yL7QbAk2mN — Sean Craig (@sdbcraig) 10 июня 2018 г.

Источник: ria.ru