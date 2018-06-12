В сети обсуждают "отваливающуюся" бровь премьер-министра Канады (1)

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В мире | 12 июня 2018 года, 08:31

Видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо вызвало бурные обсуждения в Сети. Пользователям интернета показалось, что в ролике у канадского лидера сползает левая бровь, из-за чего пользователи заподозрили, что Трюдо носит фальшивые брови. В частности, в Twitter появилось немало шуток на эту тему.

"Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови", — написал Рос МакКулох.

"СРОЧНО: канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к брови, которая по сообщениям ищет Labbat (любимое пиво Трюдо. — Прим. ред.) и может быть вооружена", — сыронизировал Ли Странахаб.

"Думаете, что отношения с Канадой сейчас натянуты? Подождите, когда Трамп напишет твит о фальшивых бровях Джастина Трюдо", — отметил Мак Мариани.

Однако некоторые юзеры заметили, что "отваливающаяся" бровь — это оптическая иллюзия, вызванная ее густотой.

"Хотя скандал с фальшивой бровью набирает обороты, ряд фотографий показывает, что левая бровь Джастина Трюдо гуще внизу, где находится надбровная дуга. Сверху, ближе к глабелле, волоски растут реже. Вот почему может показаться, что это отваливающаяся фальшивая бровь", — уточнил Шон Крэг.

Источник: ria.ru

Комментарии 1
В России нет других новостей1 час назад
Кроме бровей ПМ Канады? Интересно хоть про утопших на Волге 10 россиян сообщат или нет?
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