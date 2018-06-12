Латвия займется электрификацией железнодорожной сети (7)
В рамках встречи Латвийско-казахстанской межправительственной комиссии вице-президент предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Айнис Стурманис на прошлой неделе познакомил коллег с казахстанской стороны с внедрением в железнодорожной отрасли технологий, дружественных окружающей среде.
Одним из наиболее объемных проектов, который LDz воплотит в жизнь к 2023 году, станет электрификация Латвийской железнодорожной сети, на первом этапе которого будет электрифицирован участок от Даугавпилса и Резекне до Риги.
Этот проект не только имеет значение для поощрения экономического расцвета как на отраслевом, так и государственном уровне, но и позволит существенно снизить негативное влияние железнодорожной отрасли на среду.
Стурманис проинформировал членов комиссии также о начатом в 2015 году LDz ritošā sastāva serviss проекте модернизации тепловозов 2М62УМ, в рамках которого локомотивы в среднем 40-летнего возраста обновляются с улучшением их работы и повышением экологичности путем снижения объемов вредных выбросов и уменьшения возможностей утечки дизельного топлива. В свою очередь, в сотрудничестве с учеными разработан прототип водородного локомотива, опирающийся на базу маневрового локомотива ЧМЭ3М.
Вице-президент LDz пояснил присутствующим, что пока проект находится еще в стадии исследования, однако уже сейчас проведенные расчеты свидетельствуют о том, что использование подобных локомотивов значительно снизит негативное влияние на среду, которое оказывают в настоящее время маневровые работы.
В ходе заседания членам комиссия также была предоставлена информация о заключенном в 2017 году договоре о сотрудничестве между LDz ritošā sastāva serviss и предприятием Baltic 3D.eu.
Этот договор предусматривает изготовление вспомогательных локомотивных деталей с использованием устройств для трехмерной печати. Изготовление отдельных нестандартных деталей с помощью трехмерных принтеров сможет экономить как финансовые средства, так и время, подчеркнул Стурманис.
31 мая на заседании Латвийско-казахстанской межправительственной комиссии министр сообщения ЛР Улдис Аугулис и заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко подписали протокол 7-го заседания межправительственной комиссии о дальнейшем сотрудничестве в экономической, научной и технической областях.
В ходе заседания государственный секретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш подчеркнул, что наибольший потенциал сотрудничества между обоими государствами присутствует в авиационной, транзитной и логистической областях, в том числе путем оказания логистических услуг как в латвийских портах, так и в Казахстанской СЭЗ в Хоргосе – «Восточных воротах».
1 час назад
Raivi Dzintar! Krievi nāk? Atkal? Jānovērš uzmanība no problēmas, kas var sagraut mafiju - maksātnespējas administratoru mafiju (kurā tiešām visi nav)? Esi taču drosmīgs un patriotisks, pastāsti sabiedrībai kā īsts vīrs, ka Imantu Parādnieku Māris Sprūds lamā pie savas ložas Arēna Rīga - droši vien par to, ka krievi nāk. Es to esmu redzējis savām acīm, jo arī pats esmu vairākkārt bijis šajā ložā. Pastāsti varbūt, ka Baiba Broka, ar kuru man nekad nav bijušas sliktas attiecības (bet droši vien nebūs arī labas tagad), ne tikai ir bijusi Antonijas 7 (kur esmu bijis arī es un Tavs kolēģis patriots), bet arī braukājusi ar Māra Sprūda limuzīniem un apmeklējusi Nila Ušakova ģimenes ballītes. Varbūt pastāsti, ka Iveta Strautiņa bija Tava partijas biedra Gaida Bērziņa kolēģe ar maksātnespējas administratora sertifikātu numur 00294 līdz 2014.gadam? Tas viss nav noziegums, jā, bet varbūt nevajag liekuļot beidzot! Krievi nākot Tev, Raivi Dzintar. Krievi, starp citu, jau sen ir atnākuši! Un, iespējams, Raivi Dzintar, neesi pamanījis, ka starp krieviem ir tūkstošiem Latvijai lojālu, godīgu un patriotisku ļaužu. Iespējams, pat lojālāki, patriotiskāki un godīgāki kā dažs labs nacionālis pēc pussešiem vakarā, kad izslēgtas tv kameras vai aizvērts Antonijas ielas septītā numura birojs.
2015.gadā mediji raksta, ka Tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam ir romantiskas attiecības ar paša Tieslietu ministra biroja vadītāju Līgu Ādamsoni. Līga Ādamsone joprojām ir Rasnača biroja vadītāja. 2017.gadā mediji raksta, ka Līgas Ādamsones meita Aija Lamberte tiek pie gada treknākā maksātnespējas procesa - apdrošināšanas kompānijas “Balva”. Un kas tad nu? Maksātnespējas administrācijas dati rāda, ka Aija Lamberte pilnvaro nelaiķi Mārtiņu Bunku vest šo lietu.
Manā rīcībā ir neapgāžami fakti, ka faktiski šo maksātnespējas procesu veda nelaiķis Mārtiņš Bunkus ar saviem darbiniekiem, kārtoja grāmatvedību, kreditorus pataisot par 150 tūkstošiem euro nabagākus, kā arī plānoja vēl tikpat nabagākus pataisīt. Epasti, dokumenti, viss pēc pilnas programmas.
Es par saviem vārdiem atbildu - Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs ir saistīts ar maksātnespējas administratoru mafiju. Šie fakti šo saistību pierāda.
Райвиc Дзинтарc! Русские идут? Опять? Отвлечь внимание от проблемы, которая может разрушить мафию – мафию администраторов неплатежеспособности (в которой действительно всех нет)? Ты же смелый и патриотичный, расскажи народу как настоящий мужчина, как Марис Спрудс уламывал Иманта Парадниека у своей ложи в Арене Рига – наверняка о том, что русские идут. Я это видел своими глазами, потому что сам много раз был в этой ложе. Расскажи может, как Байба Брока, с которой у меня никогда не было плохих отношений (но скорее всего не будет теперь и хороших), не только была на Антонияс 7 (где был также и я и твой коллега патриот), а также ездили на лимузине Мариса Спруда и посещали тусовки семьи Нила Ушакова. Может быть расскажешь, как Ивета Страутиня была коллегой твоего однопартийца Гайдиса Берзиньша с номером 00294 сертификата администратора неплатежеспособности до 2014 года? Это все не преступление, да, но может быть хватит уже лицемерить? Русские идут к тебе, Райви Дзинтар! Русские, между прочим, уже давно пришли! И, возможно, Райви Дзинтар, ты не заметил, что среди русских есть тысячи честных и патриотичных людей, лояльных Латвии. Возможно даже лояльнее, патриотичнее и честнее некоторых хороших националистов после полшестого вечера, когда выключены телекамеры или закрыто бюро на улице Антонияс под номером семь.
1 час назад
Raivi Dzintar! Krievi nāk? Atkal? Jānovērš uzmanība no problēmas, kas var sagraut mafiju - maksātnespējas administratoru mafiju (kurā tiešām visi nav)? Esi taču drosmīgs un patriotisks, pastāsti sabiedrībai kā īsts vīrs, ka Imantu Parādnieku Māris Sprūds lamā pie savas ložas Arēna Rīga - droši vien par to, ka krievi nāk. Es to esmu redzējis savām acīm, jo arī pats esmu vairākkārt bijis šajā ložā. Pastāsti varbūt, ka Baiba Broka, ar kuru