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В рамках встречи Латвийско-казахстанской межправительственной комиссии вице-президент предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Айнис Стурманис на прошлой неделе познакомил коллег с казахстанской стороны с внедрением в железнодорожной отрасли технологий, дружественных окружающей среде.

Одним из наиболее объемных проектов, который LDz воплотит в жизнь к 2023 году, станет электрификация Латвийской железнодорожной сети, на первом этапе которого будет электрифицирован участок от Даугавпилса и Резекне до Риги.

Этот проект не только имеет значение для поощрения экономического расцвета как на отраслевом, так и государственном уровне, но и позволит существенно снизить негативное влияние железнодорожной отрасли на среду.

Стурманис проинформировал членов комиссии также о начатом в 2015 году LDz ritošā sastāva serviss проекте модернизации тепловозов 2М62УМ, в рамках которого локомотивы в среднем 40-летнего возраста обновляются с улучшением их работы и повышением экологичности путем снижения объемов вредных выбросов и уменьшения возможностей утечки дизельного топлива. В свою очередь, в сотрудничестве с учеными разработан прототип водородного локомотива, опирающийся на базу маневрового локомотива ЧМЭ3М.

Вице-президент LDz пояснил присутствующим, что пока проект находится еще в стадии исследования, однако уже сейчас проведенные расчеты свидетельствуют о том, что использование подобных локомотивов значительно снизит негативное влияние на среду, которое оказывают в настоящее время маневровые работы.

В ходе заседания членам комиссия также была предоставлена информация о заключенном в 2017 году договоре о сотрудничестве между LDz ritošā sastāva serviss и предприятием Baltic 3D.eu.

Этот договор предусматривает изготовление вспомогательных локомотивных деталей с использованием устройств для трехмерной печати. Изготовление отдельных нестандартных деталей с помощью трехмерных принтеров сможет экономить как финансовые средства, так и время, подчеркнул Стурманис.

31 мая на заседании Латвийско-казахстанской межправительственной комиссии министр сообщения ЛР Улдис Аугулис и заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Роман Василенко подписали протокол 7-го заседания межправительственной комиссии о дальнейшем сотрудничестве в экономической, научной и технической областях.

В ходе заседания государственный секретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш подчеркнул, что наибольший потенциал сотрудничества между обоими государствами присутствует в авиационной, транзитной и логистической областях, в том числе путем оказания логистических услуг как в латвийских портах, так и в Казахстанской СЭЗ в Хоргосе – «Восточных воротах».