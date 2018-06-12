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Лидер КНДР Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом США Дональдом Трампом, выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает во вторник телеканал Sky News.

США в этом же документе обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям" между США и КНДР.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын также обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ. Трамп после подписания заявил, что он "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

Источник: interfax.ru