СМИ узнали содержание подписанного Трампом и Ким Чен Ыном документа (7)

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В мире | 12 июня 2018 года, 11:24

Лидер КНДР Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом США Дональдом Трампом, выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает во вторник телеканал Sky News.

США в этом же документе обещают предоставить "гарантии безопасности" властям КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия. Также в документе стороны заявляют, что стремятся к "новым отношениям" между США и КНДР.

"США и КНДР обязуются провести последующие переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и соответствующим высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшую из возможных дат, чтобы претворить в жизнь итоги саммита США - КНДР", - говорится в тексте документа.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын также обязуются "быстро и честно" выполнять достигнутые на саммите договоренности.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ. Трамп после подписания заявил, что он "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

Источник: interfax.ru

Комментарии 7
Всех не обыграл1 час назад
Путин высказался против дополнительных санкций, утверждая, что северные корейцы скорее станут «есть траву», чем откажутся от своих ядерных планов. Помимо реальных разногласий относительно того, как же справиться с проблемой Северной Кореи, решение Кремля войти в дипломатию по вопросу КНДР является частью его более общих усилий по принуждению США признать ее великой державой и вести переговоры на равных. Москва считает, что достижение этой цели требует получения рычагов влияния на США, чтобы предоставить Вашингтону основания для переговоров
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Диванный Генерал1 час назад
Короче чернобыля не будет...
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Коловрат1 час назад
Короче подписали договор о намерениях. И не более того. А вот когда и как их будут исполнять - вопрос вполне далекого будущего. На востоке такие договора подписывают сотнями, что не гарантирует их выполнения.
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