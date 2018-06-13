Вьетнам охватила волна протестов (1)
Вьетнам охватила волна протестов против введения свободных экономических зон Население Вьетнама вышло на улицы, чтобы выразить протест против планов правительства по организации трех свободных экономических зон, в число которых должен войти и популярнейший среди туристов город Нячанг.
Вьетнамцы опасаются, что подобные инициативы могут привести к повсеместному засилью китайского бизнеса, при этом особенное неудовольствие вызывает планируемое разрешение для иностранцев арендовать землю на срок до 99 лет.
В последние годы туристический сектор Вьетнама бурно развивается, в частности это касается Нячанга, где стремительно увеличивается поток путешественников со всего мира, растут многочисленные отели и рестораны. Туризм становится все более значимым фактором развития национальной экономики, предоставляя местным жителям миллионы рабочих мест, поэтому население не хочет делить доходы в этом секторе с иностранцами.
По сообщению местных жителей, в Нячанге имели место нападения на китайских туристов, в результате чего более 2000 граждан Поднебесной покинули территорию Вьетнама. В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение турпотока из Китая, власти которого опасаются за безопасность своих граждан.
Пока законопроект о введении свободных экономических зон был отложен до ноября.