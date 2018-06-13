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Вьетнам охватила волна протестов против введения свободных экономических зон Население Вьетнама вышло на улицы, чтобы выразить протест против планов правительства по организации трех свободных экономических зон, в число которых должен войти и популярнейший среди туристов город Нячанг.

Вьетнамцы опасаются, что подобные инициативы могут привести к повсеместному засилью китайского бизнеса, при этом особенное неудовольствие вызывает планируемое разрешение для иностранцев арендовать землю на срок до 99 лет.

В последние годы туристический сектор Вьетнама бурно развивается, в частности это касается Нячанга, где стремительно увеличивается поток путешественников со всего мира, растут многочисленные отели и рестораны. Туризм становится все более значимым фактором развития национальной экономики, предоставляя местным жителям миллионы рабочих мест, поэтому население не хочет делить доходы в этом секторе с иностранцами.

По сообщению местных жителей, в Нячанге имели место нападения на китайских туристов, в результате чего более 2000 граждан Поднебесной покинули территорию Вьетнама. В ближайшие месяцы ожидается значительное снижение турпотока из Китая, власти которого опасаются за безопасность своих граждан.

Пока законопроект о введении свободных экономических зон был отложен до ноября.