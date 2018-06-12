Пидаршенко как всегда в пьяном угаре лупанул! Проснись Петушок!!!, тебя имеют! Тебя чмо вообще ни кто не воспринимает и не во что не ставят!!! Собственный народ тебя скоро на кресте распялит.
Украина подала на Россию в Международный суд ООН (7)
В мире | 12 июня 2018 года, 15:38
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о подаче в Международный суд ООН меморандума, в котором Россия обвиняется в нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации». — написал Порошенко в Facebook.
Информацию о подаче соответствующего документа в суд ООН подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
Фото: flickr.com/Тимур Тимов
Источник: ПОЛИТ.РУ
7
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Пожалуйста остановите этот идиотизм, не печатайте это нигде
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пошел нахуй идиотс-патриотс..
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