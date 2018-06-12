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Президент Украины Петр Порошенко сообщил о подаче в Международный суд ООН меморандума, в котором Россия обвиняется в нарушениях Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

«Очень символично, что Международный Суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации». — написал Порошенко в Facebook.

Информацию о подаче соответствующего документа в суд ООН подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

Фото: flickr.com/Тимур Тимов