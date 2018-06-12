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В Волгограде капитан катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, был нетрезв. Об этом рассказал начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов, передает Интерфакс.

«На данную минуту в Волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступило 11 тел. Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — сказал он.

Сообщалось, что затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев, ранее судимый по пяти уголовным статьям.

Пресс-служба Ространснадзора сообщила, что катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, не имел право перевозить пассажиров.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил 12 июня праздничные мероприятия в честь Дня России из-за столкновения баржи и катамарана. Также власти анонсировали проверку условий хранения и использования всех судов в Волгоградской области, включая туристические и транспортные. Кроме того, экипажи судов проверят на профпригодности и проведут с ними инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

Накануне вечером в Волгограде столкнулись баржа и катамаран, в результате чего катамаран перевернулся и частично затонул. Жертвами аварии стали 11 человек, еще пять получили ранения.

Источник: Новая газета