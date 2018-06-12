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Верховный суд Испании вынес приговор члену королевской семьи, которого признали виновным в мошенничестве и налоговых преступлениях.

По решению Фемиды супруг инфанты Кристины де Бурбон Иньяки Урдангарин, который является зятем короля Филиппа VI, проведет за решеткой пять лет и 10 месяцев. Кроме того, осужденный заплатит штраф в 512 тысяч евро, пишет The Local.

Родственник монарха проходил по делу о финансовых махинациях. Верховный суд рассматривал апелляцию Урдангарина на решение суда города Пальма-де-Майорка, который ранее приговорил мужа сестры короля Кристины де Бурбон к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Как говорится в распространенном постановлении суда, Урдангарин осужден за "растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей".

Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года и завершились 22 июня того же года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта. Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых, передает ТАСС.

По данным прокуратуры, общественная организация Noos Institute, в руководство которой входили 50-летний Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, являлась прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских Островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость контрактов, заключавшихся с местными властями на проведение различных спортивных мероприятий. Полученные средства оседали на счетах коммерческих фирм. Таким образом в 2004 - 2006 годах было присвоено свыше шести миллионов евро (2,5 миллиона от правительства Балеарских Островов, 3,5 миллиона евро от властей Валенсии и 114 тысяч от мэрии Мадрида).

Принцессу Кристину подозревали в том, что она помогала отмывать деньги, находясь в попечительском совете благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладелицей (вместе с своим супругом) компании по торговле недвижимостью Aizoon. Предполагалось, что Noos перечисляла в эту фирму крупные суммы, полученные незаконным путем. Прокуратура не выдвигала обвинений против принцессы, хотя антикоррупционная общественная организация "Чистые руки" требовала назначить ей восемь лет тюрьмы.

Адвокат Кристины Пау Молинс доказывал, что "все контролировал Урдангарин, а донья Кристина была непричастна". По словам защиты, Aizoon была создана исключительно с целью перевода денег, заработанных Урдангарином, который был единственным управляющим, а его жена лишь иногда подписывала документы, не вникая в дела.

По итогам слушаний суд города Пальма-де-Майорка признал 52-летнюю принцессу невиновной в финансовом мошенничестве. А зятю монарха - бывшему игроку олимпийской сборной по гандболу - зачитали в феврале 2017-го обвинительный приговор, который он решил обжаловать в Верховном суде.

Прокуратура первоначально просила для Урдангарина 19,5 года лишения свободы. А сам он настаивал на своей невиновности.

Выявленные во время экономического кризиса 2010 - 2011 годов преступления членов королевской семьи нанесли ощутимый вред имиджу испанской монархии. В июне 2014 года король Хуан Карлос I, правивший страной 39 лет, отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа.

Новый король Филипп VI лишил свою сестру титула герцогини Пальма-де-Майорки, которым ее в 1997 году по случаю замужества наделил прежний монарх, ее отец Хуан Карлос I. Так Филипп VI продемонстрировал приверженность провозглашенному им ранее принципу "гарантировать достоинство короны и ее престиж, соблюдать честность и прозрачность". Кристина и ее муж покинули Испанию и поселились в Швейцарии со своими четырьмя детьми - Хуаном, Пабло, Мигелем и Иреной, пишет El Pais.

После рассмотрения уголовного дела в Верховном суде Урдангарин может попробовать обжаловать решение в Конституционном суде. Однако пока неясно, воспользуется ли он этой возможностью.