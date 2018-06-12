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Американские полицейские-кинологи тренируют служебных собак на поиск флеш-накопителей, сотовых телефонов и других электронных приборов, сообщает The Verge.

По данным издания, программа реализуется уже давно, но хранится в секрете, чтобы злоумышленники не начали приспосабливаться к необычным условиям проверки. Немного света на эти эксперименты пролила история 2015 года, когда служебный лабрадор-ретривер по кличке Медведь нашел у подозреваемого флешку с детской порнографией.

По данным кинологической службы штата Коннектикут, только одна из полусотни собак имеет достаточно чувствительный нюх для распознавания слабого запаха, исходящего от электронных устройств. Речь идет о веществе под названием трифенилфосфиноксид, которое присутствует в любом гаджете с памятью. Наибольшую эффективность демонстрируют именно лабрадоры-ретриверы.

Программа называется ESD dogs — electronic storage detection (обнаружение электронных устройств). На территории США реализуется по меньшей мере 17 таких программ.

Фото: flickr.com