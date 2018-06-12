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В Париже возле Северного вокзала (станции поездов Eurostar) неизвестный мужчина захватил заложников. Он утверждает, что вооружен пистолетом и бомбой, и требует встречи с посольством Ирана и французскими властями.

Источник в жандармерии рассказал газете L’Express, что захватчик удерживал трех человек, включая беременную женщину. По словам представителя правоохранительных органов, версия теракта не рассматривается.

По некоторым данным, захватчик облил заложников бензином и избивает. К месту происшествия стягиваются пожарные машины.

Один из заложников «серьезно пострадал», когда злоумышленник ударил его гаечным ключом за отказ повиноваться каким-то приказам. Впоследствии стало известно, что кого-то из заложников удалось освободить, но кого именно — не сообщается.

Корреспондент радиостанции BFM Paris утверждает, что один человек удерживает двух других в офисе рекламного агентства. Улица, на которой он находится, перекрыта жандармами, которые оповещают всех прохожих, что им следует избегать оцепленного района.