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Полиция освободила захваченных в Париже заложников и задержала злоумышленника, сообщил во вторник глава МВД Франции Жерар Коллон.

"Париж, десятый округ: мужчина задержан, заложники в безопасности. Приветствую профессионализм и скорость полиции и спасательных служб", — написал министр в твиттере.

Ранее стало известно, что мужчина взял в заложники двух человек на севере Парижа, в том числе беременную женщину. Злоумышленник утверждал, что у него есть оружие. Кроме того, мужчина требовал связать его с посольством Ирана. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов предприняли штурм здания.

Пока неизвестно, что побудило захватчика к такому поступку.

Источник: РИА Новости