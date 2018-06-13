Трамп заявил о намерении снять санкции с КНДР (4)

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В мире | 13 июня 2018 года, 07:31

Северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что президент США Дональд Трамп заявил лидеру КНДР Ким Чен Ыну о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран.

"Трамп заявил о своем намерении остановить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию на время доброжелательного диалога между КНДР и США, предложить КНДР гарантии безопасности и снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров", — говорится в сообщении.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".

Источник: ria.ru

Комментарии 4
Телевизор29 минут назад
Кндр идет на поправку :)
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Not Patriot1 час назад
Varbūt tomēr otrādi?
Sabiedrotajiem vajadzētu bučot Trampam kājas un jāatrod kopīga valoda, jo kas ir NATO bez ASV?
Sūds uz kociņa.
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Ж1 час назад
Полный идиот!Про кремль,забыл мантру утреннюю.
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