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Японское правительство приняло пакет экстренных мер для профилактики сексуальных домогательств со стороны госчиновников. Это стало необходимым из-за резко участившихся случаев подобного рода, передает местный телеканал NHK.

«Сексуальные домогательства — это очевидное нарушение прав человека, которого не должно быть. Поэтому я хочу, чтобы каждый член правительства незамедлительно выполнил эти экстренные меры для предотвращения случаев домогательства», — прокомментировал принятие пакета премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Новые правила обязывают чиновников любого ранга проходить специальные профилактические курсы, а при ведомствах появятся специальные структурные подразделения для сбора жалоб на сексуальные домогательства.

Недавно в минфине Японии разразился грандиозный скандал, приведший к отставке главы ведомства. Журналистки, освещавшие его работу, публично заявили о приставаниях со стороны чиновника. Министр, который вынужден был покинуть свой пост под давлением общественности, так и не признал вину.

Источник: polit.ru