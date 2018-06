В мире |

По меньшей мере 16 человек погибли, более 10 получили ранения в результате аварии автобуса на севере Индии, сообщило агентство Associated Press со ссылками на местную полицию.

Все пострадавшие госпитализированы, трое из них - в критическом состоянии.

Как установило предварительное расследование, водитель автобуса, перевозившего туристов, при совершении обгона не справился с управлением, машина врезалась в ограждение, разделяющее полосы встречного движения, и перевернулась.

Private bus hits divider and overturns in UP’s Mainpuri; 17 dead, over 35 injuredhttp://shiningindianews.com/2018/06/private-bus-hits-divider-and-overturns-in-ups-mainpuri-17-dead-over-35-injured/ pic.twitter.com/pXvttnlNV3