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Канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила президента США Дональда Трампа в устаревшем взгляде на расчет торгового баланса, передает Hamburger Abendblatt.

"Если вы спросите об услугах и о том, как они включены в торговый баланс, то окажется, что у США есть большой профицит в торговле с Европой. И доля услуг будет возрастать. На абсолютно необходима модернизация баланса, чтобы мы могли говорить о делах. Вдобавок, Германия инвестирует гораздо больше денег в США, чем наоборот", - сказала Меркель в ходе своего выступления на мероприятии экономического совета фракции Христианско-демократического союза.

Источник: gazeta.ru