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Власти Норвегии намерены обратиться к США с просьбой об увеличении американского воинского контингента в своей стране. В Осло хотят, чтобы численность морских пехотинцев США, дислоцированных в Норвегии, к 2019 году была увеличена минимум вдвое - с нынешних 330 до 700 человек, передает Reuters.

Планируется, что дополнительные подразделения будут направлены на север страны, ближе к границе с Россией - в регион Внутренних Тромсе в норвежской Арктике. Кроме того, в Осло намерены увеличить продолжительность военной миссии: с изначально планировавшихся шести месяцев до пяти лет.

США также хотят построить инфраструктуру, которая могла бы разместить до четырех истребителей на базе в 65 километрах к югу от Осло в рамках европейской инициативы по сдерживанию, начатой после присоединения к России Крыма в 2014 году.

Источник: newsru.com

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