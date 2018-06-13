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Пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла информацию о смерти режиссера.

Дополнительную информацию пресс-секретарь не сообщила.

О том, что режиссер находится в тяжелом состоянии, сообщил ранее источник НТВ. По другой информации, Говорухин якобы умер.

Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя". Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".

С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.