СМИ "похоронили" Станислава Говорухина (1)
В мире | 13 июня 2018 года, 13:12
Пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина Мария Шоппо опровергла информацию о смерти режиссера.
Дополнительную информацию пресс-секретарь не сообщила.
О том, что режиссер находится в тяжелом состоянии, сообщил ранее источник НТВ. По другой информации, Говорухин якобы умер.
Режиссер родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя". Как актер он снялся во множестве фильмов, в том числе в культовом "АССА".
С 2013 года Говорухин — сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Он также возглавляет комитет Госдумы по культуре.
Да скорей бы уже сдохла эта антисоветская гнида. Псевдо-режиссёр, жаль что его перлы никто не разберал детально, там такой пипец... Подходит значит сия персонаж к миллиоцинеру, и давай спрашивать тупые вопросы, за сколько секунд достанет пистолет из кабуры, милиционер отвечает, ну за секунд 5, и тут же этот псевдо-режиссёр вставляет вставку с американским шерифом который передёргивает затвор за 3 секунды и делает вывод что Америка замечатльная, а вот миллиционер из СССР, говно. FACEPALM! Эта антисоветская мраз сделала себе карьеру за счёт обсерания советских людей, натягиванием и перетасовкой фактов. Почему он не упоминал про криминальную обстановку в США и СССР в то время? Что миллиционер по факту был смотрителем за порядком и доставят и шмалять во все стороны не было необходимости, как это в США с накробандами. Желая мучительной адской смерти сия персонажу.
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