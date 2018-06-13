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Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в среду одобрили выделение для Украины нового пакета макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до €1 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на итоги голосования европарламентариев.

Сообщается, что Евросоюз планировал направить Украине эту помощь в виде двух траншей, всего программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

Это станет третьей макрофинансовой помощью от Евросоюза Украине за четыре года. С момента получения финансовой помощи в первый раз в 2014 году Киев уже получил около €2,8 миллиарда евро.

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис во время слушаний в Европарламенте (ЕП) заявил, что условием предоставления макрофинансовой помощи Украине является борьба с коррупцией в стране.