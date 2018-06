В мире |

Президент США Дональд Трамп назвал главного врага Соединённых Штатов. По словам американского лидера, это фейковые новости, которые распространяются "дураками".

"Самый большой враг нашей страны — это фейковые новости, которые так легко распространяются дураками, — пишет Трамп в своем Twitter.

So funny to watch the Fake News, especially NBC and CNN. They are fighting hard to downplay the deal with North Korea. 500 days ago they would have “begged” for this deal-looked like war would break out. Our Country’s biggest enemy is the Fake News so easily promulgated by fools!