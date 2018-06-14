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Депутаты от норвежской Партии прогресса, которая входит в коалиционное правительство государства, выдвинули президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

По информации местных СМИ, такое решение принято, так как депутаты уверены: Трамп достоин награды за усилия, направленные на поиски мирного решения ядерной проблемы Корейского полуострова.

"Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру. Пока он еще очень хрупкий, и поэтому мы должны делать все от нас зависящее, чтобы он принес хорошие результаты", — заявил один из авторов инициативы, экс-глава Минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен.

Отметим, что срок подачи заявок на присуждение Нобелевской премии мира за этот год завершился 31 января. Поэтому, видимо, Трампа предложили номинировать на премию 2019 года.