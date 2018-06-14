В мире |

В прокуратуру Лос-Анджелеса передано дело против Сильвестра Сталлоне о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Разбирательства по делу были начаты после заявления некой женщины о том, что в 1986 году актёр и его телохранитель принудили её к групповому сексу в номере отеля "Хилтон" в Лас-Вегасе.

Женщина утверждает, что ей угрожали физической расправой в случае, если она кому-либо расскажет о случившемся, поскольку Сталлоне и телохранитель были женаты.

Представители актёра опровергли это заявление, назвав его нелепой и неправдивой историей.