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По предварительным данным, российский режиссер Станислав Говорухин скончался от острой сердечной недостаточности.

Вопрос о том, где его похоронят, пока не решен, передает ТАСС. Предполагается, что это будет Новодевичье кладбище в Москве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал соболезнования Владимира Путина в связи со смертью известного деятеля отечественного кинематографа Станислава Говорухина.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина, как и вся страна. Путин считает его гениальным режиссером. Очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвует в жизни своей станы. Он всегда имел свою собственную точку зрения относительно того, как должны обстоять дела нашей страны, отстаивал свою точку зрения», — выразил мнение главы государства представитель Кремля.

Станислав Говорухин скончался сегодня утром в подмосковном санатории «Барвиха», где находился на реабилитации после операци по удалению легкого, которую ему сделали накануне Нового года.

О смерти режиссера, возглавлявшего комитет по культуре Госдумы, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании. Депутаты почтили память покойного минутой молчания.

По словам председателя Госдумы, Говорухин долго боролся с тяжелой болезнью, но она в конце концов одержала верх.

Знакомые режиссера рассказали СМИ, что он в последнее время был очень слаб и постоянно впадал в бессознательное состояние.

Накануне журналисты со ссылкой на источники в «Барвихе» ошибочно сообщили о смерти Говорухина, потом уточнив, что он не умер, а находится в коме, однако и эта информация затем была опровергнута.

Супруга режиссера Галина Говорухина накануне вечером утверждала, что ее муж чувствует себя прекрасно и знакомится с материалами, которые ему привез продюсер.