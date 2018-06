В мире |

Президент Македонии Гёрге Иванов в среду, 13 июня, отказался подписать договор с Грецией о переименовании страны, сообщает NovaTV.

"Моя позиция окончательна, и я не буду поддаваться никакому давлению, шантажу или угрозам. Я не буду поддерживать или подписывать такое наносящее ущерб соглашение", - заявил глава государства. Как подчеркнул Иванов, договоренность противоречит конституции страны. Соглашение не объединяет общество, а дополнительно вносит в него раскол, отметил он.

"Я не буду легализовывать политическую самодеятельность", - заявил в обращении к нации глава государства, слова которого приводит РИА "Новости". Иванов также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями страны, такими как вступление в ЕС и НАТО.

В минувший вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. Название Республика Северная Македония будет переводиться на все языки, а достигнутая с главой греческого правительства Алексисом Ципрасом договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны", сообщил он.

Заев также рассказал, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну", передает ТАСС.

В среду Зоран Заев и министр иностранных дел Никола Димитров встретились с президентом Гёрге Ивановым, чтобы представить соглашение о разрешении давнего спора с Грецией. Согласно заявлению пресс-службы правительства, Заев и Димитров предприняли конструктивную попытку обсудить текст соглашения, однако президент Иванов прервал заседание и отказался от обсуждения. Глава государства ушел со встречи через две минуты после ее начала.

Предполагалось, что соглашение, достигнутое премьер-министрами двух стран, будет подписано министрами иностранных дел в эти выходные. После этого парламент Македонии должен был проголосовать за него. Если президент отказывается подписать документ после одобрения, он возвращается в парламент для повторного голосования.

Правительство Македонии обвинило президента страны Гёорге Иванова в том, что, отказавшись поддержать договор с Грецией о переименовании республики, он нанес вред гражданам и не способствует вступлению в ЕС и НАТО.

"Президент Иванов не имеет чувства ответственности и предпринимает недопустимые манипуляции, которыми вредит государству и гражданам и прямо действует против укрепления македонской идентичности. Иванов не поддерживает решения и не работает над интеграцией Македонии в ЕС и НАТО, что является для граждан приоритетом и национальным интересом", - говорится в сообщении кабинета министров.

"Вместо того чтобы задерживать македонское будущее и толкать нашу страну в изоляцию, лучше всего, чтобы Иванов сам себя изолировал от политической сцены", - заявило правительство Македонии (цитата по РИА "Новости").

Накануне глава Евросовета Дональд Туск и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали не упустить возможность решить спор о названии Македонии. Об этом говорилось в совместном заявлении Туска и Столтенберга, распространенном пресс-службой Совета ЕС в Брюсселе в среду.

"Мы приветствуем соглашение, достигнутое между премьерами [Греции Алексисом] Ципрасом и [Македонии Зораном] Заевым, по решению проблемы вокруг названия страны", - отмечалось в документе. Туск и Столтенберг выражали надежду, что сторонам удастся не упустить "уникальную возможность перезапустить широкий европейский и евроатлантический интеграционный процесс на Западных Балканах". Они назвали соглашение "примером для других, как обеспечивать мир и стабильность в регионе".

Конфликт между Македонией и Грецией из-за названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, продолжается более четверти века. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

Противники и сторонники соглашения, достигнутого Ципрасом и Заевым, проводят крупные акции протеста в обеих странах. Спор грозит расколом правящей коалиции Греции и уже спровоцировал обострение отношений между премьером и президентом Македонии, сообщает NBC News.

Около 1500 человек накануне провели митинг против заключения сделки рядом со зданием парламента Македонии в Скопье, скандируя слово "предатели" и сопровождая крики свистом.

