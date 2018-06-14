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Президент Ирана Хасан Рухани назвал своего американского коллегу Дональда Трампа худшим из лидеров США и упрекнул его в вынашивании зловещих планов в отношении республики. Как сообщает Mehr, об этом Рухани заявил на "встрече по думам" с представителями местных СМИ.

"Все правительства США были врагами иранского народа. Однако нынешний президент Америки самый плохой и злобный по сравнению со всеми предыдущими, у него наиболее враждебные планы по отношению к ИРИ", — отметил Рухани.

Иранский лидер напомнил о выходе США из ядерной сделки в одностороннем порядке, отметив, что это беспрецедентная ситуация за последние 40 лет.

Рухани подчеркнул, что Иран не позволит вести против него войну, но и преклоняться перед врагом тоже не намерен. Лидер республики призвал СМИ к сплоченности в условиях информационной войны.

Источник: life.ru