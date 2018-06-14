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Глава Apple рассказал в интервью Дэвиду Рубинштейну для Bloomberg, что все его сотрудники могут работать стоя благодаря специально оборудованным столам. По словам Тима Кука, это позитивно сказывается на здоровье работников.

Предприниматель признался, что каждое рабочее место в новом кампусе Apple Park оборудовано специальным столом, высоту которого можно отрегулировать. Таким образом, часть дня сотрудник может проработать сидя, а потом приподнять столешницу и заниматься своими делами стоя. По его словам, это позитивно сказывается на пояснице, коленях и здоровье в целом.

Тим Кук привел доводы врачей, которые рекомендуют почаще вставать во время рабочего дня, особенно если вы большую часть времени проводите за компьютером. "Постоянное сидение — это новый рак", — заявил СЕО Apple.

По словам журналистов The Wall Street Journal, специальные столы — не единственная особенность рабочего места рядового сотрудника купертиновской компании. Например, каждый инженер или разработчик имеет удобный стул, сделанный на заказ, стоимость которого колеблется от 1200 до 2500 долларов. Компания переехала в новый кампус Apple Park весной 2017 года.

Источник: life.ru